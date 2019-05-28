2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
231B4LPYCB/00
B-line
23" (58,4 cm)
Full HD -näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
5.0
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Elko49
28/05/2019
Suisse
erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen
Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
JimmyJimmy
25/08/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Prima
Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
webtintin
17/04/2014
Italia
Semplice e funzionale
Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor