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  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

231P4QPYEB/00

3
| (3) Arviot
Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
Philips PowerSensor IPS LED-näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 65 % on kuluttajien kierrättämää muovia.
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ja sähkölaskua pienentävä PowerSensor

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD IPS -näyttö

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

DisplayPort tuottaa ääni- ja videoyhteyden samalla pitkällä kaapelilla

DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.

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Arviot

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3.0

5:stä

3

Arviot

4
3
1

18/12/2014

Suisse

Suisse

Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell

Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).

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Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

14/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bild ok. aber der Ton!!!

Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.

Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

24/04/2014

Deutschland

Deutschland

nicht zufrieden

Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.

Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Arvioitu tuote: Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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