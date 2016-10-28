2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
240V5QDAB/01
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Nauti HDMI-liitännällä ja stereokaiuttimilla varustetun Philips-näytön eloisista kuvista. Loistava valinta!
V Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
4.2
5:stä
6
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen