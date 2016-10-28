Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.