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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

240V5QDAB/01

4.2

| (6) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti HDMI-liitännällä ja stereokaiuttimilla varustetun Philips-näytön eloisista kuvista. Loistava valinta!

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stereokaiuttimilla

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.2

5:stä

6

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

28/10/2016

Sverige

Sverige

Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.

Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.

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Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

09/12/2018

Deutschland

Deutschland

240V5QDAB

Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.

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Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

06/02/2017

España

España

Buen producto.

Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.

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Arvioitu tuote: 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen