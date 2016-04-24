2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
241P4QPYKES/00
P Line
24" (61 cm)
Full HD -näyttö
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.
Sisäisen web-kameran ja mikrofonin avulla voit nähdä työkaverisi ja asiakkaasi ja kommunikoida heidän kanssaan. Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla yhteistyö ja jakaminen on mutkattomampaa, ja säästät sekä aikaa että matkakuluja.
3.8
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Catz
23/04/2013
France
bon écran, logiciels fournis médiocres
Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
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