2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
243V7QDAB/01
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
4.1
5:stä
81
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Edut
nice clear screen
Haitat
screen goes black when moving it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2023-07-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2021-12-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-07-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-07-08
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen