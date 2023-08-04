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Tuotanto lopetettu

Full HD ‑LCD-näyttö

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.

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Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

  • V Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

81

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Edut

nice clear screen

Haitat

screen goes black when moving it

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2023-07-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2021-12-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-07-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-07-08

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen