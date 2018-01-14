2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PHS4031/12
Erittäin ohut LED-TV
Philips 4000 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. HEVC-kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
60 cm (24")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.
Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.
4.0
5:stä
22
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
fredf
14/01/2018
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Muli20
14/01/2018
Deutschland
Top, für das Kinderzimmer genau richtig!
Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Atom1
03/07/2017
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Modell-Nr.: 24PHS4031/12
Ich kaufte mir dieses Modell weil ich einen kleinen Fernseher haben wollte der aber auch die Vorzüge eines Großen hat. Er ist benutzerfreundlich hat ein hervorragendes Bilt und Ton. Ich bin sehr zufrieden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.