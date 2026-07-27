2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
271S4LPYSB/00
S Line
27" (68,6 cm)
Full HD -näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
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