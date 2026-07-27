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Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

271S4LPYSB/00

Ympäristöystävällistä tehokkuutta
Philipsin PowerSensor LED -näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on kierrätettyä materiaalia
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ja sähkölaskua pienentävä PowerSensor

Ympäristöystävällistä tehokkuutta

  • S Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD -näyttö

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

DisplayPortin suuri kaistanleveys erittäin tarkkojen kuvien siirtoon

DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.

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