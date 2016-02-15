2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
272G5DYEB/00
G Line
144 Hz
27" (68,6 cm)
NVIDIA G-SYNC™ on uusi näyttötekniikka, joka mahdollistaa tähän asti sulavimman ja nopeimman pelikokemuksen. G-SYNC™-tekniikan ennennäkemätön suorituskyky saavutetaan synkronoimalla näytön virkistystaajuudet GeForce GTX -tietokoneen grafiikkaprosessorin kanssa. Näin poistetaan näytön säröily ja minimoidaan kuvan pätkiminen ja viive. Kohtaukset näkyvät heti, kuva on terävämpi ja pelaaminen on uskomattoman sulavaa, joten hämmästyttävän visuaalisuuden lisäksi saat myös selkeän kilpailuedun.
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 144 kertaa sekunnissa, käytännössä 2,4 kertaa nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 144 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
SmartResponse on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka, joka käyttöön otettuna säätää vasteajat automaattisesti tietyn sovelluksen, kuten pelin tai elokuvan, vaatimusten mukaisiksi
4.8
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
markyb
04/02/2016
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™
Varmista, että PC:n käyttöjärjestelmä on Windows 7 tai uudempi ja että näytönohjain on NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU tai uudempi ja päivitetty uusimmalla ajurilla.
G-Sync-tila, ULMB-tila ja 3D-tila voivat olla käytössä vain yksi kerrallaan. Jos yksi tiloista otetaan käyttöön, kaksi muuta tilaa on poistettava käytöstä.
ULMB-tila toimii vain 85, 100 ja 120 Hz:n taajuuksilla. 3D-tila toimii vain 100 ja 120 Hz:n taajuuksilla.
Katso lisätietoja G-SYNC™-ominaisuuteen vaadittavista NVIDIA-näytönohjaimesta ja DisplayPort-yhteydestä osoitteesta www.geforce.com/g-sync.
Jos sinulla on kysymyksiä 144 Hz:n suorituskyvystä, ota suoraan yhteys ohjaimen jälleenmyyjään.
Tekijänoikeus 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC ja 3D Vision ovat NVIDIA Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
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