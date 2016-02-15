NVIDIA G-SYNC™ nopeaan, sulavaan pelaamiseen

NVIDIA G-SYNC™ on uusi näyttötekniikka, joka mahdollistaa tähän asti sulavimman ja nopeimman pelikokemuksen. G-SYNC™-tekniikan ennennäkemätön suorituskyky saavutetaan synkronoimalla näytön virkistystaajuudet GeForce GTX -tietokoneen grafiikkaprosessorin kanssa. Näin poistetaan näytön säröily ja minimoidaan kuvan pätkiminen ja viive. Kohtaukset näkyvät heti, kuva on terävämpi ja pelaaminen on uskomattoman sulavaa, joten hämmästyttävän visuaalisuuden lisäksi saat myös selkeän kilpailuedun.