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Brilliance LCD-näyttö, jossa NVIDIA G-SYNC™

Tuotanto lopetettu

Tuki

BrillianceLCD-näyttö, jossa NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

Brilliance LCD-näyttö, jossa NVIDIA G-SYNC™

Tuotanto lopetettu

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Ohjelmisto ja ohjaimet

Windows 8 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 272G5DY
  • ZIP tiedosto, 28.3 kB
  • 16 July 2014

Windows 7 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 272G5DY
  • ZIP tiedosto, 28.3 kB
  • 16 July 2014

Oppaat

TCO-sertifikaatin ilmoitus - English (US)

  • PDF tiedosto, 86.9 kB
  • 31 May 2023

Esite

  • PDF tiedosto, 809.2 kB
  • 26 March 2024

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