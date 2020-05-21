2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273V7QDSB/01
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.
4.3
5:stä
53
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
F.B.N.
21/05/2020
Danmark
Vahvistettu ostaja
Kører perfekt.
Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.
Edut
Skærm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Käyttöpäivä 2020-04-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Käyttöpäivä 2020-04-21
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Kippenboer
15/03/2024
Nederland
Vahvistettu ostaja
Computerschermen
Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.
Edut
Snelle levering starten vlot op
Haitat
Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Käyttöpäivä 2024-02-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Käyttöpäivä 2024-02-15
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen