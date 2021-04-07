2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
4.6
5:stä
18
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Leksa82
07/04/2021
Suomi
Tyytyväinen asiakas
Oli pitkä harppaus 21" näytöstä 27". Valokuvien ja KADS kuvien käsittely on sujuvaa.
Edut
Edullinen hinta, laatukas kuva
Haitat
Ei haittoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö
Date of Use 2020-03-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö
Date of Use 2020-03-07
Rodge12440
24/04/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Upgraded monitor as my older Philips was too small
Because past experience with Philips products showed they were always reliable.
Edut
Quality picture and easy set up. Price excellent.
Haitat
None found yet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-03-24
Martin_Neil
14/11/2019
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Best Coffee Machine Bar none
Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin
Edut
plug in go and brilliant
Haitat
bigger water tank would be useful
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2018-10-14
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen