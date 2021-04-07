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  • Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
  • Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

Tuotanto lopetettu

Full HD ‑LCD-näyttö

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.

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Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

18

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

07/04/2021

Suomi

Suomi

Tyytyväinen asiakas

Oli pitkä harppaus 21" näytöstä 27". Valokuvien ja KADS kuvien käsittely on sujuvaa.

Edut

Edullinen hinta, laatukas kuva

Haitat

Ei haittoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö

Date of Use 2020-03-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD ‑LCD-näyttö

Date of Use 2020-03-07

24/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Upgraded monitor as my older Philips was too small

Because past experience with Philips products showed they were always reliable.

Edut

Quality picture and easy set up. Price excellent.

Haitat

None found yet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-03-24

14/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Best Coffee Machine Bar none

Just delivers brilliant reasl coffee from the bean. It is like having Starbucks at the end of your living room. Cappuccino is just perfect. It allows the volume of coffee to be set for each size of glass and the results are amazin

Edut

plug in go and brilliant

Haitat

bigger water tank would be useful

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2018-10-14

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  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen