Voit luoda minkä kokoisen näytön tahansa 16:9-kokoisesta uniikista näytöstä jopa 32:9-kokoiseen terävään panoraamakuvaan, joka uhmaa perinteistä muotoa kokoamalla kiehtovan modulaarisen kuvion. Näytöllä saa täydellisen katselukokemuksen esityksille ja yrityksen brändisisällölle.
Loputonta monipuolisuutta
Anna mahdollisuuksien ylittää rajat
Direct View LED
Helppo käyttöönotto ja huolto sekä luotettavat peruskaapelit
Yhdistämällä useita LED-näyttökoteloita saat aikaan haluamasi tarkkuuden: 4K, 8K tai jopa suurempi. LCD-näyttöihin verrattuna LED-näyttöjen virkistystaajuus on suurempi, mikä takaa tasaisemman kuvan. Kuvanlaatu on kristallinkirkas kaikessa sisällössä.
Osallista, innosta ja vaikuta eloisalla sisällöllä
Luo reunattomia videoseiniä haluamassasi muodossa, koossa ja tarkkuudessa. Philipsin ammattilaistason LED-koteloiden moduulirakenne sopii mihin tahansa tilaan. Rakenna laajoja kokonaisuuksia tai monimutkaisia rakenteita. Voit vaivatta luoda videoseiniä, jotka asettuvat saumattomasti oviaukkojen ja vastaavien ympärille.
Paras väritarkkuus ja kirkkauden yhtenäisyys
LED-paneeleissa on korkea väritarkkuus, ja kirkkauden yhtenäisyys on jopa 97 %. Tämä takaa lähes täydellisen kuvanlaadun.
Täydellinen katselukokemus laajasta kuvakulmasta
Sisäinen elektroniikka on helpossa sijainnissa vaihtoa ja huoltoa ajatellen. Moduulit voi poistaa helposti ja turvallisesti oikeanlaisella poistotyökalulla.
Tekniset tiedot
Kuva/näyttö
Kuvasuhde
16:9
Kirkkauden yhtenäisyys
>=97 %
Kirkkaus kalibroinnin jälkeen
650 nitiä
Kirkkaus ennen kalibrointia
750 nitiä
Kalibrointi (kirkkaus/väri)
Tuetaan
Värilämpötilan säätöväli
4000~9500 K (ohjelmiston mukaan)
Värilämpötilan oletusarvo
6500±500 K
Kontrastisuhde (tav.)
3200:1
Katselukulma (vaaka)
160
astetta
Katselukulma (pysty)
160
astetta
Kuvanparannus
Dynaaminen kontrastisäätö
Wide Color Gamut -näyttö
Sijoittaminen
Vaaka
Kehystaajuus (Hz)
50 ja 60
Virkistystaajuus (Hz)
1920~3840
Käyttö
vuorokauden ympäri, sisällä
Käyttömukavuus
Helppo asennus
Ohjaustapit
Kevyt
Virran takaisinkytkentä
230 voltin ympäristöt: enintään 8 koteloa, 110 voltin ympäristöt: enintään 4 koteloa