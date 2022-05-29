Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Loputonta monipuolisuutta Loputonta monipuolisuutta Loputonta monipuolisuutta

      Signage Solutions LED-näyttö

      27BDL6119L/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Loputonta monipuolisuutta

      Voit luoda minkä kokoisen näytön tahansa 16:9-kokoisesta uniikista näytöstä jopa 32:9-kokoiseen terävään panoraamakuvaan, joka uhmaa perinteistä muotoa kokoamalla kiehtovan modulaarisen kuvion. Näytöllä saa täydellisen katselukokemuksen esityksille ja yrityksen brändisisällölle.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Yhdistämättömät

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      LED-näyttö

      yhteensä

      recurring payment

      Loputonta monipuolisuutta

      Anna mahdollisuuksien ylittää rajat

      • 27"
      • Direct View LED

      Helppo käyttöönotto ja huolto sekä luotettavat peruskaapelit

      Yhdistämällä useita LED-näyttökoteloita saat aikaan haluamasi tarkkuuden: 4K, 8K tai jopa suurempi. LCD-näyttöihin verrattuna LED-näyttöjen virkistystaajuus on suurempi, mikä takaa tasaisemman kuvan. Kuvanlaatu on kristallinkirkas kaikessa sisällössä.

      Osallista, innosta ja vaikuta eloisalla sisällöllä

      Luo reunattomia videoseiniä haluamassasi muodossa, koossa ja tarkkuudessa. Philipsin ammattilaistason LED-koteloiden moduulirakenne sopii mihin tahansa tilaan. Rakenna laajoja kokonaisuuksia tai monimutkaisia rakenteita. Voit vaivatta luoda videoseiniä, jotka asettuvat saumattomasti oviaukkojen ja vastaavien ympärille.

      Paras väritarkkuus ja kirkkauden yhtenäisyys

      LED-paneeleissa on korkea väritarkkuus, ja kirkkauden yhtenäisyys on jopa 97 %. Tämä takaa lähes täydellisen kuvanlaadun.

      Täydellinen katselukokemus laajasta kuvakulmasta

      Sisäinen elektroniikka on helpossa sijainnissa vaihtoa ja huoltoa ajatellen. Moduulit voi poistaa helposti ja turvallisesti oikeanlaisella poistotyökalulla.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Kuvasuhde
        16:9
        Kirkkauden yhtenäisyys
        >=97 %
        Kirkkaus kalibroinnin jälkeen
        650 nitiä
        Kirkkaus ennen kalibrointia
        750 nitiä
        Kalibrointi (kirkkaus/väri)
        Tuetaan
        Värilämpötilan säätöväli
        4000~9500 K (ohjelmiston mukaan)
        Värilämpötilan oletusarvo
        6500±500 K
        Kontrastisuhde (tav.)
        3200:1
        Katselukulma (vaaka)
        160  astetta
        Katselukulma (pysty)
        160  astetta
        Kuvanparannus
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        • Wide Color Gamut -näyttö
        Sijoittaminen
        Vaaka
        Kehystaajuus (Hz)
        50 ja 60
        Virkistystaajuus (Hz)
        1920~3840
        Käyttö
        vuorokauden ympäri, sisällä

      • Käyttömukavuus

        Helppo asennus
        • Ohjaustapit
        • Kevyt
        Virran takaisinkytkentä
        230 voltin ympäristöt: enintään 8 koteloa, 110 voltin ympäristöt: enintään 4 koteloa
        Signaalinhallinnan takaisinkytkentä
        RJ45

      • Virta

        Tulojännite
        AC 100~240 V (50 & 60 Hz)
        Mustan näytön virrankulutus (W)
        <12
        Enimmäisvirrankulutus, AC (W)
        <65
        Enimmäisvirrankulutus, BC (W)
        <76
        Tyypillinen virrankulutus (W)
        <21,7

      • Käyttöolosuhteet

        Käyttölämpötila
        -20~45  °C
        Varastointilämpötila
        -20~50  °C
        Kosteus (käyttö) [RH]
        10~80 %
        Kosteus (säilytys) [RH]
        10~85 %

      • Kaappi

        Kotelon pinta-ala (m2)
        0,208
        Kotelon pikselit (pistettä)
        57 600
        Kotelon tarkkuus (L x K)
        320 x 180
        Kotelon koko (mm)
        608 x 342 x 59
        Dataliitin
        RJ45
        Virtaliitin
        Tulo/lähtö (C14/C13)
        Vastaanottokortti Määrä
        1 kpl
        Vastaanottokortti Tekniset tiedot
        A5S plus
        Vastaanottokortin valmistaja
        Novastar
        Paino (kg)
        5,81
        Kotelon lävistäjä (tuumaa)
        27,5
        Kotelon rakenne
        Painevalettu alumiini

      • Moduuli

        LED-tyyppi
        SMD 1515 -kuparikaapeli
        Pikselirakenne
        1R1G1B
        LED-käyttöikä (h)
        100,000
        Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä)
        160 x 90
        Kuvapistetiheys (mm)
        1,9
        Moduulin koko (L x K, mm)
        303,9 x 170,9

      • Lisätarvikkeet

        LAN-kaapeli (RJ45, CAT-5)
        1 kpl
        Virtajohto
        1 kpl
        Pikaohje
        1 kpl

      • Yleistä

        Takuu
        2 vuotta
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, osa 15, luokka A
        Palonestosertifiointi
        BS 476 Part7:1997

      • Pakkauksen tiedot

        Pakkauksen mitat (mm)
        780 x 471 x 224
        Kokonaispaino (kg)
        8,52

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.