16:9 Full HD -näyttö tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan

Kuvanlaadulla on väliä. Tavalliset näytöt tarjoavat hyvän kuvanlaadun, mutta sinä odotat enemmän. Tässä näytössä on parannettu Full HD 1920 x 1080 -tarkkuus. Full HD -tarkkuuden yksityiskohtaisuus, suuri kirkkaus, uskomaton kontrasti ja todenmukaiset värit tuottavat aidonmukaisen kuvan.