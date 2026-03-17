2 vuoden takuu
27E2N2500/00
Luotu tarkaksi
Näytössä on runsaasti ominaisuuksia, joiden avulla voit työskennellä erittäin tarkasti. Quad HD -tarkkuus, 120 Hz:n virkistystaajuus ja 1 ms:n MPRT varmistavat yksityiskohtaisen ja tarkan kuvanlaadun.
2000-sarja
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.
Nämä Philips-näytöt tarjoavat Crystalclear- ja Quad HD 2560x1440 pikselin kuvat. Suorituskykyisiä paneeleita ja suurta pikselitiheyttä hyödyntäen – ja suuren kaistanleveyden lähteiden mahdollistamana – nämä uudet näytöt saavat kuvasi ja grafiikkasi heräämään eloon. Olitpa vaativa ammattilainen, joka tarvitsee CAD-CAM-ratkaisuihin erittäin yksityiskohtaista tietoa, 3D-grafiikkasovellusten käyttäjä tai suurten taulukkolaskelmien parissa työskentelevä talousvelho, Philips-näytöt tarjoavat sinulle Crystalclear-kuvat.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi näytettävää sisältöä, säätää värejä automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta parantaakseen kontrastia dynaamisesti. Näin digitaaliset kuvat, videot ja tummia sävyjä sisältävät pelit näyttävät mahdollisimman hyviltä. Kun Economy-tila on valittuna, kontrastia ja taustavaloa hienosäädetään niin, että tavalliset toimistosovellukset näkyvät juuri oikealla tavalla ja virrankulutus pienenee.
4.0
5:stä
38
Arviot
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Edut
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Haitat
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-02-09
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-01-05
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-01-05
Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.