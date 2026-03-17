Kristallinkirkkaat kuvat Quad HD -tarkkuudella 2560 x 1440 pikseliä

Nämä Philips-näytöt tarjoavat Crystalclear- ja Quad HD 2560x1440 pikselin kuvat. Suorituskykyisiä paneeleita ja suurta pikselitiheyttä hyödyntäen – ja suuren kaistanleveyden lähteiden mahdollistamana – nämä uudet näytöt saavat kuvasi ja grafiikkasi heräämään eloon. Olitpa vaativa ammattilainen, joka tarvitsee CAD-CAM-ratkaisuihin erittäin yksityiskohtaista tietoa, 3D-grafiikkasovellusten käyttäjä tai suurten taulukkolaskelmien parissa työskentelevä talousvelho, Philips-näytöt tarjoavat sinulle Crystalclear-kuvat.