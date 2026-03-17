TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Energiatehokkuusluokan merkintä
    Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Energiatehokkuusluokan merkintä
    Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi
  • Luotu tarkaksi

MonitorQuad HD -näyttö

27E2N2500/00

4

| (38) Arviot

Luotu tarkaksi

Näytössä on runsaasti ominaisuuksia, joiden avulla voit työskennellä erittäin tarkasti. Quad HD -tarkkuus, 120 Hz:n virkistystaajuus ja 1 ms:n MPRT varmistavat yksityiskohtaisen ja tarkan kuvanlaadun.

Näytä kaikki edut

Luotu tarkaksi

  • 2000-sarja

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Laajan katselukulman IPS LED -tekniikka takaa kuvan ja värien tarkkuuden

Laajan katselukulman IPS LED -tekniikka takaa kuvan ja värien tarkkuuden

IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.

Kristallinkirkkaat kuvat Quad HD -tarkkuudella 2560 x 1440 pikseliä

Kristallinkirkkaat kuvat Quad HD -tarkkuudella 2560 x 1440 pikseliä

Nämä Philips-näytöt tarjoavat Crystalclear- ja Quad HD 2560x1440 pikselin kuvat. Suorituskykyisiä paneeleita ja suurta pikselitiheyttä hyödyntäen – ja suuren kaistanleveyden lähteiden mahdollistamana – nämä uudet näytöt saavat kuvasi ja grafiikkasi heräämään eloon. Olitpa vaativa ammattilainen, joka tarvitsee CAD-CAM-ratkaisuihin erittäin yksityiskohtaista tietoa, 3D-grafiikkasovellusten käyttäjä tai suurten taulukkolaskelmien parissa työskentelevä talousvelho, Philips-näytöt tarjoavat sinulle Crystalclear-kuvat.

SmartContrast tuo mustan sävyjen yksityiskohdat esiin

SmartContrast tuo mustan sävyjen yksityiskohdat esiin

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi näytettävää sisältöä, säätää värejä automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta parantaakseen kontrastia dynaamisesti. Näin digitaaliset kuvat, videot ja tummia sävyjä sisältävät pelit näyttävät mahdollisimman hyviltä. Kun Economy-tila on valittuna, kontrastia ja taustavaloa hienosäädetään niin, että tavalliset toimistosovellukset näkyvät juuri oikealla tavalla ja virrankulutus pienenee.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

38

Arviot

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Edut

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Haitat

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-01-05

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse

  2. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  3. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  4. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.