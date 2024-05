Dynaaminen paneelin liitäntä

Erikokoisista Philipsin L-Line 7000 -LED -paneeleista voi koota yhtenäisen näytön ilman muoto- ja mittarajoituksia. Dynaamiset joustavat kohdistustapit takaavat täydellisen sopivuuden kaikissa tilanteissa, ja tuloksena on tasainen, saumaton näytön pinta. Kunkin LED-paneelin reunoissa on kätevät aukot, mikä mahdollistaa monipuoliset kaapeliliitännät LED-paneelien ja ulkoisten tuloliitäntöjen välille. Lisäksi LED-paneelien ylä- ja alareunassa olevat aukot voidaan avata, jos käyttö on mahdollista vain paneelin ylä- tai alareunan kautta.