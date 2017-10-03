2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PFH4101/88
Full HD erittäin ohut LED-TV
Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Full HD -kuvanlaatu, Perfect Motion Rate -liiketarkkuus ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
80 cm (32")
Full HD -LED-TV
DVB-T/C
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
3.7
5:stä
37
Arviot
Elrei11
03/10/2017
España
Muy buena compra
Este televisor por precio i calidad és el mejor del mercado però seria perfecto si tubiera bluetooth incorporado. Por lo demas es perfecto en todos los aspectos.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Ellom
09/08/2017
España
Relación calidad precio excelente
Tv bonita , fácil de manejar, buena imagen y sonido y con una relación calidad precio muy buena.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
Silva123
24/04/2017
Portugal
Este produto possui excelentes caraterísticas.
Produto recomendável pela facilidade de acesso e a boa qualidade de imagem.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFH4101 Televisor LED Full HD ultra fino
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFH4101 Televisor LED Full HD ultra fino
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.