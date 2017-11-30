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Tuotanto lopetettu

4000 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

32PFS4131/12

3.6

| (46) Arviot

Full HD erittäin ohut LED-TV

Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Full HD -kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Full HD erittäin ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon

Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon

Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.

Erittäin ohut, virtaviivainen musta jalusta

Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

46

Arviot

30/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

great tv

I am very happy with this model. Very great picture

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

27/10/2019

Deutschland

Deutschland

Alle Funktionen funktionieren gut

ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Käyttöpäivä 2018-10-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Käyttöpäivä 2018-10-27

28/11/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή τηλεόραση

Πολύ καλή τηλεόραση την έχω σχεδόν ένα χρόνο, θα την ξανα έπερνα, ζωντανα χρωματα, την συστήνω ανεπιφύλακτα

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.