2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHS4032/12
Erittäin ohut LED-TV
Kannettava ja kaunis. Philips 4000 -televisio on suunniteltu kulkemaan mukanasi. Erittäin ohuen muotoilunsa ja puhtaan valkoisen kehyksensä ansiosta se näyttää upealta kaikissa tiloissa.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.
3.6
5:stä
18
Arviot
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.