Picture Performance Index parantaa jokaista katselukokemuksen osa-aluetta

Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.