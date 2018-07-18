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Tuotanto lopetettu

4000 seriesErittäin ohut LED-TV

32PHS4032/12

3.6

| (18) Arviot

Erittäin ohut LED-TV

Kannettava ja kaunis. Philips 4000 -televisio on suunniteltu kulkemaan mukanasi. Erittäin ohuen muotoilunsa ja puhtaan valkoisen kehyksensä ansiosta se näyttää upealta kaikissa tiloissa.

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99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Erittäin ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index parantaa jokaista katselukokemuksen osa-aluetta

Picture Performance Index parantaa jokaista katselukokemuksen osa-aluetta

Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.

LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Valkoinen väri tekee huoneesta kuin huoneesta modernin tyylikkään

Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.6

5:stä

18

Arviot

3
2

18/07/2018

Italia

Italia

Perfetto

Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

30/04/2018

Deutschland

Deutschland

Top Design & tolles Bild

Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Einfach gigantisch

Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.