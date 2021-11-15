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Tuotanto lopetettu

LEDLED-TV

32PHS5525/12

3.3

| (9) Arviot

Siirrettävä. Edullinen.

Etsitkö hyvää televisiota, joka ei ole liian hieno? Tässä pienikokoisessa ja edullisessa LED-televisiossa on kaikki tarvittava, eikä mitään ylimääräistä. Pixel Plus HD takaa terävän kuvan ja selkeän äänen, ja sen siirtäminen huoneesta toiseen sujuu helposti.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

LED-TV

Siirrettävä. Edullinen.

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistinen, kiiltävä hopeanvärinen reunus. Siro jalusta.

Kaksi HDMI-porttia. Helppo liitäntä esim. DVD:lle

Selkeä puhe. Vaikuttavat tehosteet.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

9

Arviot

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Edut

helderheid en geluid.

Haitat

geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV

Käyttöpäivä 2021-10-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV

Käyttöpäivä 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Edut

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV

Käyttöpäivä 2021-04-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV

Käyttöpäivä 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV

Käyttöpäivä 2020-11-12

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV

Käyttöpäivä 2020-11-12

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.