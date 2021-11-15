2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHS5525/12
Siirrettävä. Edullinen.
Etsitkö hyvää televisiota, joka ei ole liian hieno? Tässä pienikokoisessa ja edullisessa LED-televisiossa on kaikki tarvittava, eikä mitään ylimääräistä. Pixel Plus HD takaa terävän kuvan ja selkeän äänen, ja sen siirtäminen huoneesta toiseen sujuu helposti.
80 cm (32")
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.3
5:stä
9
Arviot
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Edut
helderheid en geluid.
Haitat
geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV
Käyttöpäivä 2021-10-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV
Käyttöpäivä 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Edut
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV
Käyttöpäivä 2021-04-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV
Käyttöpäivä 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV
Käyttöpäivä 2020-11-12
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: LED 32PHS5525 LED-TV
Käyttöpäivä 2020-11-12
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.