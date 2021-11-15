Siirrettävä. Edullinen.

Etsitkö hyvää televisiota, joka ei ole liian hieno? Tässä pienikokoisessa ja edullisessa LED-televisiossa on kaikki tarvittava, eikä mitään ylimääräistä. Pixel Plus HD takaa terävän kuvan ja selkeän äänen, ja sen siirtäminen huoneesta toiseen sujuu helposti.