2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
48PFT4100/12
Ohut Full HD -LED-TV
Philips 4100 -sarjan ohut Full HD -LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka ovat valmiita myös tulevaisuuden haasteisiin. TV:ssä on kaikki tarvittavat toiminnot, kuten kätevät ylimääräiset USB- ja HDMI-portit. Nauti eloisista kuvista ja selkeästä äänestä kotisohvallasi.
121 cm (48")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.
Moderni ja hienostunut televisio kaipaa rinnalleen poikkeuksellisen upean jalustan. Philipsin suunnittelijat ovat vastanneet haasteeseen luomalla ainutlaatuisen avoimen jalustan, joka sulautuu kauniisti sisustukseen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
2.9
5:stä
125
Arviot
4769
31/05/2016
Suomi
Ohjaus
television oma painike on epä-soveltuva helppoon käyttöön ottoon.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4100 Ohut Full HD -LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4100 Ohut Full HD -LED-TV
ValeBry
05/12/2017
Italia
Ottima TV Led HD
Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Bijo
21/09/2016
Italia
Ottimo prodotto
Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.