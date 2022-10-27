Helt sikkert et udmærket TV, specielt hvis det som her skal bruges i soveværelset. Billedkvaliteten er bestemt ikke i top, men det er prisen jo heller ikke, så det er vel fair nok. Jeg synes faktisk at dette TV er et godt eksempel på, at pris følger kvalitet. Vil man have top kvalitet, må man betale for det. I daglig brug er brugervenligheden helt fin, og der er gode menuer, hvis man har brug for lidt hjælp. Jeg mener dog at der mangler en grundig vejledning, til at søge kanaler. Det tog en del google-søgninger før jeg fandt ud af hvordan man indtaster netværksfrekvens, netværks ID, symbol rate og symbol hastighed. Og uden indlagte TV-kanaler er det altså et kedeligt TV. Alt i alt er det et fint TV, men ikke noget man jubler vildt og uhæmmet over. Dog klart anbefalelsesværdigt hvis man kan "nøjes.