2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
50PFT4319/12
Full HD LED-TV
Philipsin 4300-sarjan Full HD LED-TV tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan. Minimalistisen muotoilun ja laadukkaan äänen ansiosta se sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen.
127 cm (50")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Pelit, urheilulähetykset ja toimintaelokuvat ovat paras valinta kiihkeän jännitysviihteen ystäville. Philipsin televisiossa käytetään 100 Hz:n Perfect Motion Rate -tekniikkaa, joka näyttää nopealiikkeiset kuvat täydellisen sulavina.
Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.
3.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Louise38
27/10/2022
Danmark
Waow
Bedste tv jeg har haft mig, skide glad for det og billedet er stadig lige så godt som første dag jeg købte det
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Käyttöpäivä 2022-06-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Käyttöpäivä 2022-06-27
Kaltoft
14/12/2014
Danmark
Udmærket ekstra-TV.
Helt sikkert et udmærket TV, specielt hvis det som her skal bruges i soveværelset. Billedkvaliteten er bestemt ikke i top, men det er prisen jo heller ikke, så det er vel fair nok. Jeg synes faktisk at dette TV er et godt eksempel på, at pris følger kvalitet. Vil man have top kvalitet, må man betale for det. I daglig brug er brugervenligheden helt fin, og der er gode menuer, hvis man har brug for lidt hjælp. Jeg mener dog at der mangler en grundig vejledning, til at søge kanaler. Det tog en del google-søgninger før jeg fandt ud af hvordan man indtaster netværksfrekvens, netværks ID, symbol rate og symbol hastighed. Og uden indlagte TV-kanaler er det altså et kedeligt TV. Alt i alt er det et fint TV, men ikke noget man jubler vildt og uhæmmet over. Dog klart anbefalelsesværdigt hvis man kan "nøjes.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
DonL
26/02/2015
United Kingdom
Good TV but lacking features
I bought this TV two months ago, and I like it. Good picture, ok sound (a soundbar or external speakers are recommended, though) and ok feature set. The Pause TV function works just fine but the recording function is not worth using; buy an external recorder instead. HDMI and Scart input work perfect, including CEC (Consumer Electronics Control, i.e. using the TV's remote to control HDMI connected devices). The usability could be significantly improved though; the TV will not react to anything until about 30 seconds after being turned on. It's not possible to modify the channel list shown in the EPG; you can make a favorite list but while showing this you cannot see the EPG. If you buy this TV, be sure to also plan on buying an external recorder with a tuner appropriate for your TV signal.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus vaativat ohjelmistopäivityksen. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on tukiosiossa osoitteessa www.philips.com/TV.