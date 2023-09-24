2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ambilight tekee Philipsin OLED-television katselusta entistäkin upeamman kokemuksen! Television reunoilla olevat LED-valot sykkivät ja vaihtavat väriä samaan aikaan kuvan kanssa tai musiikin tahdissa. Se on niin mukaansatempaava, ettet enää halua katsella televisiota ilman sitä.
Tekoälyä hyödyntävällä Philips P5 -kuvajärjestelmällä kuva näyttää niin todelliselta, että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisaivojen tavoin. Näet aina todentuntuiset yksityiskohdat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasaisen liikkeen.
Haluatko nauttia täysillä jokaisesta kohtauksesta? Philipsin OLED-TV:n todentuntuinen kuva näyttää hyvältä myös viistosti katsottuna. Mustat pysyvät mustina ja näet pienimmätkin yksityiskohdat niin varjoissa kuin kirkkaissa kohdissa. TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja, mikä takaa mukaansatempaavan katselukokemuksen.
4.6
5:stä
538
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Ka80
24/09/2023
Danmark
Superb picture and ambilight
The picture is fantastic, but the TV (expectedly) deserves to be used with an external sound system - internal sound is really underwhelming compared to the picture. I had trouble with sound dropping out on my wireless sound system (Bluesound), but this was solved by using one of the ordinary ARC outputs instead of the eARC output on the TV.
Edut
Impressive picture
Haitat
Internal sound underwhelming
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OLED 48OLED807 4K UHD Android TV
Käyttöpäivä 2022-08-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OLED 48OLED807 4K UHD Android TV
Käyttöpäivä 2022-08-24
Zeiko55
16/06/2023
Danmark
Vahvistettu ostaja
Flot TV
Flot TV med utrolige livlige og virkelighedstro billeder. En stor fornøjelse at anvende
Edut
Flot oplevelser til alle film, TV, mv.
Haitat
Intet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Käyttöpäivä 2022-05-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Käyttöpäivä 2022-05-16
Ham_De:Kalder_HH
03/03/2023
Danmark
Verdensklasse TV
Jeg har nu haft dette tv i lidt under en måned, gik fra et andet Philips OLED og til dette, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Super god lyd og fantastiske billeder. Lyden er der ikke noget at sætte en finger på, den er overraskende god og bedre end forventet. Det gamle tv leverede også gode billeder og lyd, men kommer ikke i nærheden af dette. Det kræver lidt tålmodighed at få indstillet billedet til egne præferencer, de standard billede profiler der er præinstalleret - er overraskende gode, men ved lidt nørden frem og tilbage - kan du gøre det endnu bedre, og heldigvis findes der guider på nettet til at få dette tv indstillet. Ambilight er jeg meget glad for og denne model har 4 sidet, og det er super fedt. Once you go ambilight - you never go back.
Edut
Understøtter alle billedeformater, har god lyd, lys i fjernbetjeningen
Haitat
Knapperne på fjernbetjeningen er lidt for små i hvert fald til mine pølsefingre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Käyttöpäivä 2023-02-03
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV
Käyttöpäivä 2023-02-03