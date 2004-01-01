Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta

Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Yhdistä näyttö Internetiin valinnaisen CRD22 Wifi -moduulin tai lähiverkon kautta ja pääset toistamaan itse koottuja soittolistoja.