Tee vaikutus yleisöösi tällä ympäristöystävällisellä 4K Ultra HD -digitaalinäytöllä. Se tuottaa tinkimättömän 4K UHD -kuvanlaadun, mutta käyttää puolet vähemmän virtaa kuin muut markkinoiden mallit, ja sisältää uusinta PPDS EcoDesign -muotoilua.
Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla
Tämä tuote oikeuttaa ALV-vapautukseen
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Pakettihinta
Ohita tämä
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Lisää lisävarusteita
Tätä tuotetta
- {discount-value}
Signage Solutions
EcoDesign
yhteensä
recurring payment
Näytä paremmin
EcoDesign 18/7 -näyttö
65"
Direct LED -taustavalo
Ultra HD
100 %:sti kierrätetty ja kierrätettävä pakkaus
Aikaisempaa ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien valmistusprosessien, fyysisten ominaisuuksien, materiaalien, pakkausten ja sisäänrakennettujen ohjelmistojen ansiosta Philips Display 3650 EcoDesign -näyttö on suunniteltu käyttämään alle puolet vastineidensa tehosta. Samalla se tarjoaa edelleen saman vertaansa vailla olevan suorituskyvyn.
Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
Android 10 SoC -pohjaiset näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Näytöt ovat monipuolisia, turvallisia ja pysyvät teknologian tasalla pidempään.
Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Yhdistä näyttö Internetiin valinnaisen CRD22 Wifi -moduulin tai lähiverkon kautta ja pääset toistamaan itse koottuja soittolistoja.
EPEAT Gold Climate+ -sertifioitu
EPEATin tunnustaman ja rekisteröimän Gold Climate+ Ecolabel -ympäristömerkin saanut Philips Signage 3650 EcoDesign täyttää maailman johtavan elektroniikan ympäristömerkin määrittämät tiukat kriteerit.
FailOver – vikasietoisuus takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
Varajärjestelmä on vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunniteltu mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä tulolähteen tai sovelluksen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.
Valinnainen Interact langattomaan näytönjakoon
Jaa näyttösi langattomasti ja turvallisesti yhdistettyihin laitteisiin nykyisen Wi-Fi-verkon kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valinnaista HDMI Interact -sovitinta ja näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.
Philips Wave -valmius etähallintaa varten
Wave vapauttaa Philipsin Signage 3650 EcoDesign -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristöä.
Wifi ja Bluetooth 5.2 valinnaisen moduulin kautta
Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.