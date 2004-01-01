Hakuehdot

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Näytä paremmin

      Tee vaikutus yleisöösi tällä ympäristöystävällisellä 4K Ultra HD -digitaalinäytöllä. Se tuottaa tinkimättömän 4K UHD -kuvanlaadun, mutta käyttää puolet vähemmän virtaa kuin muut markkinoiden mallit, ja sisältää uusinta PPDS EcoDesign -muotoilua.

      Signage Solutions
      Signage Solutions

      EcoDesign

      EcoDesign 18/7 -näyttö

      • 65"
      • Direct LED -taustavalo
      • Ultra HD

      100 %:sti kierrätetty ja kierrätettävä pakkaus

      Aikaisempaa ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien valmistusprosessien, fyysisten ominaisuuksien, materiaalien, pakkausten ja sisäänrakennettujen ohjelmistojen ansiosta Philips Display 3650 EcoDesign -näyttö on suunniteltu käyttämään alle puolet vastineidensa tehosta. Samalla se tarjoaa edelleen saman vertaansa vailla olevan suorituskyvyn.

      Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

      Android 10 SoC -pohjaiset näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Näytöt ovat monipuolisia, turvallisia ja pysyvät teknologian tasalla pidempään.

      Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta

      Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Yhdistä näyttö Internetiin valinnaisen CRD22 Wifi -moduulin tai lähiverkon kautta ja pääset toistamaan itse koottuja soittolistoja.

      EPEAT Gold Climate+ -sertifioitu

      EPEATin tunnustaman ja rekisteröimän Gold Climate+ Ecolabel -ympäristömerkin saanut Philips Signage 3650 EcoDesign täyttää maailman johtavan elektroniikan ympäristömerkin määrittämät tiukat kriteerit.

      FailOver – vikasietoisuus takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

      Varajärjestelmä on vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunniteltu mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä tulolähteen tai sovelluksen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.

      Valinnainen Interact langattomaan näytönjakoon

      Jaa näyttösi langattomasti ja turvallisesti yhdistettyihin laitteisiin nykyisen Wi-Fi-verkon kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valinnaista HDMI Interact -sovitinta ja näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

      Philips Wave -valmius etähallintaa varten

      Wave vapauttaa Philipsin Signage 3650 EcoDesign -näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Tämä säästää aikaa, energiaa ja ympäristöä.

      Wifi ja Bluetooth 5.2 valinnaisen moduulin kautta

      Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        163.9  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        64.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Kuvapistetiheys
        0,372 x 0,372 mm
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160, 60Hz
        Kirkkaus
        350  cd/m²
        Näyttövärit
        1,06 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        1200:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • Progressive Scan -toiminto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Paneelitekniikka
        IPS
        Käyttöjärjestelmä
        Android 10
        Usva
        25 %

      • Liitännät

        Äänilähtö
        3,5 mm:n liitin
        Videotulo
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Äänitulo
        3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        micro SD
        Ulkoinen ohjaus
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
        • RJ45
        Valinnainen Wi-Fi-toiminto
        CRD22-wifi-dongle

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Vaakasuunta (18/7)
        • Pystysuunta (18/7)
        Vierekkäiset näytöt
        Jopa 15 x 15
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • RJ45

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        86  W
        Kulutus (enintään)
        133 W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        Smart Power
        Energiatehokkuusluokka
        C

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Videoformaatit
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 3 840 x 2160p, 24,25, 30,60 Hz

      • Mitat

        Laitteen leveys
        1462,3  mm
        Laitteen paino
        28,5  kg
        Laitteen korkeus
        837,3  mm
        Laitteen syvyys
        68,9 mm (seinäkiinnike) / 89,9 mm (kahva)  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        57,57  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        32.96  tuumaa
        Seinäteline
        400 mm x 400 mm, M8
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        14,9 mm (tasainen kehys)
        Laitteen paino (lb)
        62,83  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        0...40  °C
        MTBF
        30 000  tuntia
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C
        Kosteus (käyttö) [RH]
        Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
        Kosteus (säilytys) [RH]
        Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Sisäinen mediasoitin

        Keskusyksikkö
        Quad Core Cortex A55
        Grafiikkasuoritin
        G52 MC1
        Muisti
        • 16 Gt
        • 3GB DDR

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
        • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
        • Philips-logo (x1)
        • USB-suojus (x1)
        • Virtajohto
        • Virtakytkimen suojus
        • Johtopidike (x2)
        • Pikaopas
        • RS232-johto

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • puola
        • venäjä
        • espanja
        • turkki
        • japani
        • arabia
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, luokka A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

