Viesti ja vakuuta Philips Q-Line 4K Ultra HD -digitaalinäytöllä. Tämä luotettava ja helposti asennettava Android-informaatiotauluratkaisu on valmis Wave-etäkäyttöön, minkä ansiosta pysyt ohjaksissa kaikkialla ja kaiken aikaa.
Erotu joukosta
Monipuolinen ja helposti käyttöönotettava 18/7-näyttö
65"
Direct LED -taustavalo
Ultra HD
Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Muodosta vain verkkoyhteys WiFi-yhteydellä tai RJ45-internetkaapelilla ja olet valmis nauttimaan luomistasi soittolistoista.
FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä
Varajärjestelmä on vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunniteltu mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä tulolähteen tai sovelluksen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.
Ajoita sisällön toisto helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista
Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.
Valinnainen Interact langattomaan näytönjakoon
Jaa näyttösi langattomasti ja turvallisesti yhdistettyihin laitteisiin nykyisen Wi-Fi-verkon kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valinnaista HDMI Interact -sovitinta ja näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.
Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
Android 10 SoC -pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Näytöt ovat monipuolisia, turvallisia ja pysyvät teknologian tasalla pidempään.
Aallonharjalla Waven kanssa
Wave vapauttaa Philipsin Q-Line-näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Säästät aikaa, energiaa ja ympäristöä.