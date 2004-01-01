Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Erotu joukosta Erotu joukosta Erotu joukosta

      Signage Solutions Q-Line-näyttö

      65BDL3650Q/02

      Erotu joukosta

      Viesti ja vakuuta Philips Q-Line 4K Ultra HD -digitaalinäytöllä. Tämä luotettava ja helposti asennettava Android-informaatiotauluratkaisu on valmis Wave-etäkäyttöön, minkä ansiosta pysyt ohjaksissa kaikkialla ja kaiken aikaa.

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Yhdistämättömät

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Q-Line-näyttö

      yhteensä

      recurring payment

      Erotu joukosta

      Monipuolinen ja helposti käyttöönotettava 18/7-näyttö

      • 65"
      • Direct LED -taustavalo
      • Ultra HD

      Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta

      Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele sisältösi verkossa ja liitä se yksittäiseen näyttöön tai omaan verkkoosi Chromium-pohjaisen selaimen avulla. Näytä sisältöä Full HD -laatuisena sekä pysty- että vaakasuunnassa. Muodosta vain verkkoyhteys WiFi-yhteydellä tai RJ45-internetkaapelilla ja olet valmis nauttimaan luomistasi soittolistoista.

      FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä

      Varajärjestelmä on vaativiin kaupallisiin käyttötarkoituksiin suunniteltu mullistava tekniikka, joka toistaa automaattisesti varasisältöä näytöllä tulolähteen tai sovelluksen epätodennäköisissä virhetilanteissa. Varmista välitön sisällön suojaus määrittämällä ensisijainen syöttöyhteys ja varajärjestelmän yhteys.

      Ajoita sisällön toisto helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista

      Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista tai sisäisestä muistista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

      Valinnainen Interact langattomaan näytönjakoon

      Jaa näyttösi langattomasti ja turvallisesti yhdistettyihin laitteisiin nykyisen Wi-Fi-verkon kautta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää valinnaista HDMI Interact -sovitinta ja näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

      Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

      Android 10 SoC -pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Näytöt ovat monipuolisia, turvallisia ja pysyvät teknologian tasalla pidempään.

      Aallonharjalla Waven kanssa

      Wave vapauttaa Philipsin Q-Line-näyttöjen tehon, monipuolisuuden ja älykkyyden etäkäyttöön. Edistyksellisen pilvialustan avulla voit hallita tilannetta täydellisesti. Asennus ja käyttöönotto on yksinkertaista, ja voit seurata sekä ohjata näyttöjä, päivittää laiteohjelmiston, hallita soittolistoja ja valvoa virrankäyttöä. Säästät aikaa, energiaa ja ympäristöä.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        163.9  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        64.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Kuvapistetiheys
        0,372 x 0,372 mm
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160, 60Hz
        Kirkkaus
        400  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        1200:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • Progressive Scan -toiminto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        Paneelitekniikka
        MAINOKSET
        Käyttöjärjestelmä
        Android 10
        Usva
        25 %

      • Liitännät

        Äänilähtö
        3,5 mm:n liitin
        Videotulo
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Äänitulo
        3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        • micro SD
        • OPS
        Ulkoinen ohjaus
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
        • RJ45

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Vaakasuunta (18/7)
        • Pystysuunta (18/7)
        Vierekkäiset näytöt
        Jopa 3 x 3
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Kaukosäätimen signaali
        Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RS232
        • RJ45

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 10 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        134  W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        Smart Power
        Energiatehokkuusluokka
        G

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Videoformaatit
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz

      • Mitat

        Laitteen leveys
        1462,3  mm
        Laitteen paino
        28,5  kg
        Laitteen korkeus
        837,3  mm
        Laitteen syvyys
        68,9 mm (seinäkiinnike) / 89,9 mm (kahva)  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        57,57  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        32.96  tuumaa
        Seinäteline
        400 mm x 400 mm, M8
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        14,9 mm (tasainen kehys)
        Laitteen paino (lb)
        62,83  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        0...40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C
        Kosteus (käyttö) [RH]
        Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
        Kosteus (säilytys) [RH]
        Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Sisäinen mediasoitin

        Keskusyksikkö
        Quad Core Cortex A55
        Grafiikkasuoritin
        G52 MC1
        Muisti
        • 16 Gt
        • 3GB DDR

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
        • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
        • Philips-logo (x1)
        • Virtajohto
        • Virtakytkimen suojus
        • Johtopidike (x2)
        • HDMI-kaapeli (1,8 m) (x1)
        • Pikaopas
        • Kaukosäädin ja AAA-paristot
        • RS232-johto
        • USB-suojus (x1)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • italia
        • puola
        • venäjä
        • espanja
        • turkki
        • japani
        • arabia
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • CB
        • FCC, luokka A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.