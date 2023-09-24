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Tuotanto lopetettu

OLED

65OLED807/56

4.6

| (538) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

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Uskomattoman mukaansatempaava. Ambilight neljällä sivulla.

Uskomattoman mukaansatempaava. Ambilight neljällä sivulla.

Ambilight tekee Philipsin OLED-television katselusta entistäkin upeamman kokemuksen! Television reunoilla olevat LED-valot sykkivät ja vaihtavat väriä samaan aikaan kuvan kanssa tai musiikin tahdissa. Se on niin mukaansatempaava, ettet enää halua katsella televisiota ilman sitä.

Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta.

Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta.

Tekoälyä hyödyntävällä Philips P5 -kuvajärjestelmällä kuva näyttää niin todelliselta, että tuntuu kuin voisit astua sen sisään. Syväoppiva tekoälyalgoritmi käsittelee kuvaa ihmisaivojen tavoin. Näet aina todentuntuiset yksityiskohdat ja kontrastit, täyteläiset värit ja tasaisen liikkeen.

Uskomattoman todentuntuinen kuvantoisto. Philipsin OLED TV.

Haluatko nauttia täysillä jokaisesta kohtauksesta? Philipsin OLED-TV:n todentuntuinen kuva näyttää hyvältä myös viistosti katsottuna. Mustat pysyvät mustina ja näet pienimmätkin yksityiskohdat niin varjoissa kuin kirkkaissa kohdissa. TV tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja, mikä takaa mukaansatempaavan katselukokemuksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.6

5:stä

538

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

24/09/2023

Danmark

Danmark

Superb picture and ambilight

The picture is fantastic, but the TV (expectedly) deserves to be used with an external sound system - internal sound is really underwhelming compared to the picture. I had trouble with sound dropping out on my wireless sound system (Bluesound), but this was solved by using one of the ordinary ARC outputs instead of the eARC output on the TV.

Edut

Impressive picture

Haitat

Internal sound underwhelming

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OLED 48OLED807 4K UHD Android TV

Käyttöpäivä 2022-08-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OLED 48OLED807 4K UHD Android TV

Käyttöpäivä 2022-08-24

16/06/2023

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Flot TV

Flot TV med utrolige livlige og virkelighedstro billeder. En stor fornøjelse at anvende

Edut

Flot oplevelser til alle film, TV, mv.

Haitat

Intet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Käyttöpäivä 2022-05-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Käyttöpäivä 2022-05-16

03/03/2023

Danmark

Danmark

Verdensklasse TV

Jeg har nu haft dette tv i lidt under en måned, gik fra et andet Philips OLED og til dette, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Super god lyd og fantastiske billeder. Lyden er der ikke noget at sætte en finger på, den er overraskende god og bedre end forventet. Det gamle tv leverede også gode billeder og lyd, men kommer ikke i nærheden af dette. Det kræver lidt tålmodighed at få indstillet billedet til egne præferencer, de standard billede profiler der er præinstalleret - er overraskende gode, men ved lidt nørden frem og tilbage - kan du gøre det endnu bedre, og heldigvis findes der guider på nettet til at få dette tv indstillet. Ambilight er jeg meget glad for og denne model har 4 sidet, og det er super fedt. Once you go ambilight - you never go back.

Edut

Understøtter alle billedeformater, har god lyd, lys i fjernbetjeningen

Haitat

Knapperne på fjernbetjeningen er lidt for små i hvert fald til mine pølsefingre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Käyttöpäivä 2023-02-03

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Käyttöpäivä 2023-02-03

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