Langaton näytön jakaminen ja edistyksellinen yhteistyö

Näytä neljä syötettä samassa näytössä. Langattoman näytön jaon ansiosta voit yhdistää samanaikaisesti useita laitteita ja siirtää sisältöä tarvittaessa. Voit yhdistää laitteita nopeasti ja suojatusti nykyisen Wi-Fi-verkon kautta, ja valinnaisilla HDMI Interact -sovittimilla voit näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.