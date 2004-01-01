Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Vuorovaikutteinen kokousnäyttö Vuorovaikutteinen kokousnäyttö Vuorovaikutteinen kokousnäyttö

      Signage Solutions C-Line-näyttö

      75BDL6051C/00

      Vuorovaikutteinen kokousnäyttö

      Maksimoi osallistuminen ja inspiroi yhteistyöhön Philipsin vuorovaikutteisella C-Line-näytöllä. Nämä Android-näytöt kestävät kovaa päivittäistä käyttöä. Niissä on enintään 10 kosketuspistettä, saumaton lasinäyttö ja upotusmuotoilu.

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Yhdistämättömät

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      C-Line-näyttö

      yhteensä

      recurring payment

      Vuorovaikutteinen kokousnäyttö

      huippulaatuinen kapasitiivinen monikosketustekniikka

      • 75"
      • Android-järjestelmällä
      • 350 cd/m²
      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

      Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

      OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

      OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

      Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

      Langaton näytön jakaminen ja edistyksellinen yhteistyö

      Näytä neljä syötettä samassa näytössä. Langattoman näytön jaon ansiosta voit yhdistää samanaikaisesti useita laitteita ja siirtää sisältöä tarvittaessa. Voit yhdistää laitteita nopeasti ja suojatusti nykyisen Wi-Fi-verkon kautta, ja valinnaisilla HDMI Interact -sovittimilla voit näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

      HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö ja USB Plug & Play

      Kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta saat uudenlaisen näkymän saumattomaan lasinäyttöön, jonka reuna on vain 1,5 millimetrin levyinen. Luo elämyksellinen vuorovaikutteinen kokemus jopa 10 kosketuspisteellä samanaikaisesti. Täydellinen niin ryhmätyöhön kuin kilpailuihin. Voit näyttää kaikenlaista sisältöä, joten näyttö sopii ihanteellisesti esimerkiksi koulutukseen, julkisiin tiloihin, yrityksiin, hotelleihin ja kauppoihin.

      Valkotaulutila sisäänrakennettuna

      Inspiroi ketterään yhteistyöhön valkotaulutilalla. Aktivoimalla ominaisuuden näyttö muuttuu tyhjäksi kankaaksi, jolle moni käyttäjä voi piirtää käsin tai erityisillä näyttötusseilla. Kaiken näytössä näkyvän voi tallentaa helposti tulostettavaksi tai tiedostonjakoa varten.

      Nopeaa ja helppoa videoneuvottelua

      Käyttövalmis videoneuvotteluohjelma sujuvoittaa kahdenkeskisiä puheluita ja ryhmäpuheluita entisestään. Käytä joko omaa kameraasi tai Logitech Meetup -kameraa, joka on kattava videoneuvottelukameraratkaisu.

      Crestron Connected -sertifiointi

      Integroimalla tämän Philipsin ammattilaisnäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytätietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on nopea, luotettava ja turvallinen yritystason ratkaisu sisällön hallintaan.

      Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

      Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (cm)
        189.3  cm
        Ruudun halkaisija (tuuma)
        74.5  tuumaa
        Kuvasuhde
        16:9
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Kuvapistetiheys
        0,4935 (vaaka) x 0,4935 (pysty)
        Erinomainen tarkkuus
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        Kirkkaus
        350  cd/m²
        Näyttövärit
        1,07 miljardia
        Kontrastisuhde (tav.)
        1 000:1
        Dynaaminen kontrastisuhde
        500 000:1
        Vasteaika (tyypillinen)
        8  ms
        Katselukulma (vaaka)
        178  astetta
        Katselukulma (pysty)
        178  astetta
        Kuvanparannus
        • 3:2/2:2-liikemuunto
        • Liikekompensoitu lomituksen poisto
        • 3D MA -lomituksen poisto
        • Dynaaminen kontrastisäätö
        • Progressive Scan -toiminto
        Käyttöjärjestelmä
        Android 9

      • Liitännät

        Äänilähtö
        3,5 mm:n liitin (x2)
        Videotulo
        • Display Port 1.2 (x1)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x4)
        • USB-C
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Äänitulo
        3,5 mm:n liitin
        Muut liitännät
        • OPS
        • micro SD
        Videolähtö
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Ulkoinen ohjaus
        • RJ45
        • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
        • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

      • Käyttömukavuus

        Sijoittaminen
        • Vaaka
        • Vaakasuunta (18/7)
        • Pystysuunta (12/7)
        Näytönsäästötoiminnot
        Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
        Näppäimistön ohjain
        • Piilotettu
        • Lukittava
        Signaalin takaisinkytkentä
        • RS232
        • Infrapunatakaisinkytkentä
        • DisplayPort
        Helppo asennus
        Smart Insert
        Energiaa säästävät toiminnot
        Smart Power
        Ohjattavissa verkon kautta
        • RJ45
        • RS232
        DPMS-virransäästöjärjestelmä
        Kyllä

      • Ääni

        Sisäiset kaiuttimet
        2 x 20 W RMS

      • Virta

        Verkkovirta
        100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Virrankulutus (tav.)
        240  W
        Kulutus (enintään)
        340 W
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,5 W
        Energiatehokkuusluokka
        G

      • Tuettu näyttöresoluutio

        Tietokoneformaatit
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1600 x 900, 60 Hz
        • 1440 x 1050, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60, 75 Hz
        • 1400 x 1050, 60, 75 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
        • 1280 x 960, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60, 75 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60, 70 Hz
        • 1152 x 900, 66 Hz
        • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70 Hz
        • 960 x 720, 75 Hz
        • 848 x 480, 60 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 350, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        Videoformaatit
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 4K x 2K, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        UHD-formaatit
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 50 Hz

      • Mitat

        Smart Insert -kiinnitys
        6*M4*L6 (200 x 100)
        Laitteen leveys
        1703,80  mm
        Laitteen paino
        65,1  kg
        Laitteen korkeus
        982,00  mm
        Laitteen syvyys
        84,20 (seinäkiinnike), 99,70 (enintään)  mm
        Laitteen leveys (tuumaa)
        67,08  tuumaa
        Laitteen korkeus (tuumaa)
        38.66  tuumaa
        Seinäteline
        600 (L) x 400 (K) mm, M8
        Laitteen syvyys (tuumaa)
        3,31 (seinäkiinnike), 3,93 (enintään)  tuumaa
        Näytön reunan leveys
        1,50 mm (tasan)
        Laitteen paino (lb)
        143,52  lb

      • Käyttöolosuhteet

        Korkeus merenpinnasta
        0 – 3 000 m
        Käyttölämpötila
        0...40  °C
        MTBF
        50 000  tuntia
        Suhteellinen kosteus
        20–80  %
        Varastointilämpötila
        –20...60  °C

      • Multimediasovellukset

        USB-toisto, video
        • ASF
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • DAT
        USB-toisto, kuva
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB-toisto, ääni
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Sisäinen mediasoitin

        Keskusyksikkö
        MTK5680
        Micro-SD-kortti
        1 Tt:n tuki
        Tallennustila
        32 Gt eMMc
        WiFi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)
        RAM
        DDR4 4 Gt

      • Interaktiivinen monikosketustoiminto

        Kosketuskohdat
        10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Philips-logo (x1)
        • RS232-ketjutuskaapeli (x1)
        • AAA-paristo (x1)
        • Puhdistusliina (x1)
        • DVI-I-kaapeli (1,8 m) (x1)
        • HDMI-kaapeli (3 m) (x1)
        • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
        • M2-ruuvi (x2)
        • M3-ruuvi (x2)
        • Virtajohto (x3)
        • Pikaopas (x1)
        • Kaukosäädin (x1)
        • RS232-johto (3 m) (x1)
        • Kosketuskynä (x2)
        • USB-A-B-kaapeli (3 m) (x1)
        • USB-suojus (x1)

      • Yleistä

        Näyttökielet
        • englanti
        • ranska
        • saksa
        • espanja
        • puola
        • turkki
        • venäjä
        • italia
        • kiina (yksinkertaistettu)
        • kiina (perint.)
        • arabia
        • japani
        • tanska
        • hollanti
        • suomi
        • norja
        • portugali
        • ruotsi
        Takuu
        3 vuoden takuu
        Säännöstenmukaiset hyväksynnät
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • VCCI
        • CU
        • EAC
        • EMF
        • ETL
        • FCC, luokka A
        • PSB

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.