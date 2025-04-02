Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Tavoitteenamme on tuottaa luokkansa parhaita Philips-autotuotteita ja -palveluja jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000).