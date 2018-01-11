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Tuotanto lopetettu

Ammattitason DJ-kuulokkeet

A1PRO/00

4.2

| (13) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Ammatti-DJ:n kuulokkeet

A1PRO-kuulokkeet on suunniteltu yhteistyössä viisi kertaa maailman parhaaksi valitun DJ:n Armin van Buurenin kanssa elektronisen musiikin täyttämään elämään. Nämä kuulokkeet tuovat lisätehoa ja sykettä jokaiseen säveleen, olitpa sitten liikkeellä tai miksauspöydän ääressä.

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Suunniteltu yhteistyössä Armin van Buurenin kanssa

Ammatti-DJ:n kuulokkeet

  • Ammattitason DJ-kuulokkeet

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kokoontaitettavat

40 mm:n ja 2500 mW:n kaiutinelementit takaavat häiriöttömän musiikin

40 mm:n ja 2500 mW:n kaiutinelementit takaavat häiriöttömän musiikin

Tehokkaat 40 mm:n ja 2500 mW:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja dynaamisen ja häiriöttömän musiikin myös suurilla äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.

Suljetut ja ääntä eristävät korvatyynyt vaimentavat taustamelun tehokkaasti

Suljetut ja ääntä eristävät korvatyynyt vaimentavat taustamelun tehokkaasti

Suljettu malli maksimoi basson ja estää äänen kuulumisen ulkopuolelle kovillakaan äänenvoimakkuuksilla. Supra-aural-korvatyynyt peittävät korvien ja kuulokkeiden välisen raon ja eristävät äänet ainutlaatuisesti.

1,8-metrisellä kierrejohdolla lisää liikkumavapautta

Nauti vapaammista liikeradoista 1,4-metrisen kaapelin ansiosta, jonka pituus kierreosan kanssa on enimmillään 1,8 m. Kierrekaapeli myös pienentää vetämisen aiheuttamaa rasitusta ja mahdollistaa lisäpituuden ilman toisiinsa kietoutunutta johtosotkua.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

13

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

2

11/01/2018

Portugal

Portugal

Som esplêndido

Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

09/04/2015

España

España

Descubrí otra música al usarlos, muy buenos

Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A1PRO Auriculares profesionales para DJ

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A1PRO Auriculares profesionales para DJ

23/11/2014

Nederland

Nederland

Deze headphone heeft tot in detail gedacht aan de kwaliteit van zijn output en gebruiksvriendelijkheid.

Tijdens het beluisteren van muziek neemt men werkelijk alle facetten (verschillende instrumenten/klanken/gezangen) van het nummer in detail waar. Ook tijdens het bekijken van een film plaatst dit je in het centrum van de beleving. Het design is strak en zo ontworpen dat ook praktisch de headphone mooi aansluit op het hoofd en isolerend werkt voor storende geluiden van buitenaf. De headphone is gemakkelijk mee te nemen gezien de armen roteerbaar zijn, de kabel afneembaar en zelfs te vervangen is. Een voordeel gezien de kabel bij mij in het verleden soms stuk ging. De headphone is ontworpen voor DJ's waardoor de kwaliteit van de output en de gebruiksvriendelijkheid zeer hoog liggen, waar ook de gewone muziekliefhebber voluit van kan genieten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A1PRO Professional DJ headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A1PRO Professional DJ headphones

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 72 mm:n vaihdettavat korvatyynyt ostettavissa erikseen osoitteissa shop.philips.com ja armadashop.com