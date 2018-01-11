40 mm:n ja 2500 mW:n kaiutinelementit takaavat häiriöttömän musiikin

Tehokkaat 40 mm:n ja 2500 mW:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja dynaamisen ja häiriöttömän musiikin myös suurilla äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.