2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ammatti-DJ:n kuulokkeet
A1PRO-kuulokkeet on suunniteltu yhteistyössä viisi kertaa maailman parhaaksi valitun DJ:n Armin van Buurenin kanssa elektronisen musiikin täyttämään elämään. Nämä kuulokkeet tuovat lisätehoa ja sykettä jokaiseen säveleen, olitpa sitten liikkeellä tai miksauspöydän ääressä.
Ammattitason DJ-kuulokkeet
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kokoontaitettavat
Tehokkaat 40 mm:n ja 2500 mW:n neodyymielementit tuottavat selkeän äänen ja dynaamisen ja häiriöttömän musiikin myös suurilla äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.
Suljettu malli maksimoi basson ja estää äänen kuulumisen ulkopuolelle kovillakaan äänenvoimakkuuksilla. Supra-aural-korvatyynyt peittävät korvien ja kuulokkeiden välisen raon ja eristävät äänet ainutlaatuisesti.
Nauti vapaammista liikeradoista 1,4-metrisen kaapelin ansiosta, jonka pituus kierreosan kanssa on enimmillään 1,8 m. Kierrekaapeli myös pienentää vetämisen aiheuttamaa rasitusta ja mahdollistaa lisäpituuden ilman toisiinsa kietoutunutta johtosotkua.
4.2
5:stä
13
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Skyline
11/01/2018
Portugal
Som esplêndido
Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Mateo
09/04/2015
España
Descubrí otra música al usarlos, muy buenos
Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Stephanie123
23/11/2014
Nederland
Deze headphone heeft tot in detail gedacht aan de kwaliteit van zijn output en gebruiksvriendelijkheid.
Tijdens het beluisteren van muziek neemt men werkelijk alle facetten (verschillende instrumenten/klanken/gezangen) van het nummer in detail waar. Ook tijdens het bekijken van een film plaatst dit je in het centrum van de beleving. Het design is strak en zo ontworpen dat ook praktisch de headphone mooi aansluit op het hoofd en isolerend werkt voor storende geluiden van buitenaf. De headphone is gemakkelijk mee te nemen gezien de armen roteerbaar zijn, de kabel afneembaar en zelfs te vervangen is. Een voordeel gezien de kabel bij mij in het verleden soms stuk ging. De headphone is ontworpen voor DJ's waardoor de kwaliteit van de output en de gebruiksvriendelijkheid zeer hoog liggen, waar ook de gewone muziekliefhebber voluit van kan genieten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A1PRO Professional DJ headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A1PRO Professional DJ headphones
72 mm:n vaihdettavat korvatyynyt ostettavissa erikseen osoitteissa shop.philips.com ja armadashop.com