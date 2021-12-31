Hengitä vapaammin

Philipsin 2-in-1-ilmanpuhdistin puhdistaa jopa 85 m²:n kokoisen huoneen ilman ja kosteuttaa sen 500 ml/h:n teholla. Ilmanpuhdistinta voi ohjata sovelluksella, ja se tarkistaa ilmaa antureillaan ja kosteuttaa ja puhdistaa sitä automaattisesti allergeeneistä ja epäpuhtauksista.