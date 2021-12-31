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  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product with Accessory Photograph Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier

Kunnostettu

2000i SeriesIlmanpuhdistin ja -kostutin

AC2729/10R1

4.3

| (252) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Hengitä vapaammin

Philipsin 2-in-1-ilmanpuhdistin puhdistaa jopa 85 m²:n kokoisen huoneen ilman ja kosteuttaa sen 500 ml/h:n teholla. Ilmanpuhdistinta voi ohjata sovelluksella, ja se tarkistaa ilmaa antureillaan ja kosteuttaa ja puhdistaa sitä automaattisesti allergeeneistä ja epäpuhtauksista.

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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Poistaa 99,97 % jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista

Hengitä vapaammin

  • Puhdistaa jopa 65 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 330 m³/h

  • 500 ml/h:n kostutusteho

  • Ohjattavissa CleanHome+-sovelluksella

Puhtaan ilman tuottoaste jopa 250 m³/h: puhdistaa jopa 65 m²:n huoneen

Puhtaan ilman tuottoaste jopa 250 m³/h: puhdistaa jopa 65 m²:n huoneen

Ilmanpuhdistimien keskeinen suorituskykyindikaattori on puhtaan ilman tuottoaste eli CADR (Clean Air Delivery Rate), yhdessä tunnissa tuotetun puhtaan ilman määrä. Mitä suurempi CADR, sen nopeampi puhdistus. Mitä likaisempi huone, sitä suurempi CADR-arvon on oltava. Tämän puhdistimen CADR on 250 m³/h (1), ja se puhdistaa tehokkaasti jopa 65 m²:n kokoisen huoneen (2).

HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3)

HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3)

Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella, aktiivihiilisuodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,97 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta (4), siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, kaasulta ja muilta epäpuhtauksilta.

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (5).

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

252

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

31/12/2021

Sverige

Sverige

Fantastisk skön luft inomhus

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Tystgående, bra att man kan välja luftfuktighet, har barnlås så den är perfekt till alla. Man känner stor skillnad speciellt på vintern. Förstår inte varför jag inte köpt den tidigare

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Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

03/04/2020

Sverige

Sverige

Denna produkt är verkligen att rekommendera

Denna luftfuktare och luftrenare i ett är verkligen jättebra. Vi köpte den för ca en månad sedan. Vi har sedan dess verkligen känt av en stor förbättring av inomhusklimatet. Den är väldigt tystlåten och stör aldrig. Vi har en liten så därför uppskattas barnlåset. Fin display och gillar att den har hjul.

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Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

11/07/2019

Sverige

Sverige

Underbar produkt!

En produkt som är väldig effektiv, prisvärd. Funkar på direkten väldigt lätt att förstå sig på. En snygg produkt att ha i hemmet. Underbart att det finns en app som man kan följa allt i. Perfekt för dem som har pollen, djur eller astma.

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Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000i Series AC2729/10 Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. CADR-arvo: kolmannen osapuolen testauksessa GB/T 18801-2015 -standardin mukaisesti

  2. Huone, jonka pinta-ala on 20 m²: puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (250 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.

  3. Kostutusteho: Testattu GB/T 23332 -standardin mukaisesti Philipsin sisäilmakammiossa 2017. Kammion koko 25 m², alkulämpötila 20 ±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 ±3 % RH.

  4. Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta.

  5. Estää märät läikät ja valkoisen pölyn: Riippumattoman kolmannen osapuolen testissä (nestepisaroiden aiheuttamat mineraalijäänteet huonekaluissa), DIN 44973, IUTA e.V., testattiin ilmassa leviävien nestepisaroiden aiheuttamia huonekalujen mineraalijäänteitä kolmen tunnin ajanjakson aikana.

  6. Ammattilaistason anturi: suorituskyky verrattavissa Grim-tunnistimeen ja markkinoilla olevaan infrapuna-anturiin.

  7. Bakteerien suodatus: Testattu Shanghai Institute of Measurement and Testing Technologyn (SIMT) laboratorion 30 m³:n testikammiossa GB21551.3-2010-standardin mukaisesti (testibakteeri: Staphylococcus albus, 8032).

  8. Huoneen koko: laskettu GB/T18801-2015-standardin mukaisesti.

  9. Sisäilmassa leviävien bakteerien määrä vaihtelee esimerkiksi huoneen ilmanvaihdon, koon ja muodon mukaan.

  10. Tulokset saatiin vapauttamalla laitteesta ilmaan Staphylococcus albus -bakteeria. Vesisäiliöissä oli testien aikana tislattua vettä, johon oli lisätty kyseistä bakteeria. Laitteista poistettiin mahdolliset suodattimet.

  11. Suodattimen materiaali on testattu NaCl-aerosolilla (3 nm) DIN71460-1-standardin mukaisesti kolmannen osapuolen testilaboratoriossa vuonna 2017.

  12. Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa vuonna 2017.