2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AC4055
Smart Sensor -tunnistin
20 m²
Sisäänrakennettu tunnistin mittaa huoneilman laadun ja takaa parhaan mahdollisen ilmanlaadun valitsemalla automaattisesti oikean nopeusasetuksen. Kaksivärinen merkkivalo ilmoittaa senhetkisen ilmanlaadun: valo on punainen silloin, kun ilmanlaatu ei vielä ole tarpeeksi hyvä, ja vihreä silloin, kun ilma on taas raikasta ja terveellistä.
Koronavarauslaitteen luoma aktiivihappo läpäisee zeoliittisuodattimen, jossa se hapettaa vangitut kaasut ja tekee ne vaarattomiksi. Tämän prosessin ansiosta zeoliittisuodatin puhdistuu jatkuvasti ja sitä voi käyttää useiden vuosien ajan.
6-vaiheisen ilmanpuhdistusjärjestelmän suorituskyky säilyy jopa 5 vuotta. Ainutlaatuisen avoimen rakenteen ansiosta 3-vaiheisen ElectroClean-hiukkassuodattimen toiminta on jatkuvasti tehokasta. Se pystyy keräämään hiukkaset tehokkaasti pidempään, tukkeutumatta. 2-vaiheinen zeoliittisuodatin vangitsee kaasut ja hajut, jotka aktiivihappi hapettaa puhdistaen zeoliittisuodatinta jatkuvasti.
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