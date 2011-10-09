2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3916/12
Aloita päivä haluamallasi musiikilla CD:ltä
Piristä arkea inspiroivilla äänillä! Philips kelloradion avulla voit nukahtaa rentouttavaan musiikkiin ja herätä CD-levyltä soivaan lempikappaleeseesi tai luonnon ääniin. Laajakulmastereokaiuttimet takaavat, että heräät virkeänä!
CD
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. Yhdelle CD-levylle mahtuu jopa 10 tuntia musiikkia. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.
3.3
5:stä
4
Arviot
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
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Arvioitu tuote: AJ3916 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3916 Clock Radio
Hovie
25/06/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Edut
Goedkoop en effectief
Haitat
Simpel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Käyttöpäivä 2019-05-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Käyttöpäivä 2019-05-25
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
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Arvioitu tuote: AJ3916 Digitaler Radiowecker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3916 Digitaler Radiowecker