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Tuotanto lopetettu

Kelloradio, digitaalinen viritin

AJ3916/12

3.3

| (4) Arviot

Aloita päivä haluamallasi musiikilla CD:ltä

Piristä arkea inspiroivilla äänillä! Philips kelloradion avulla voit nukahtaa rentouttavaan musiikkiin ja herätä CD-levyltä soivaan lempikappaleeseesi tai luonnon ääniin. Laajakulmastereokaiuttimet takaavat, että heräät virkeänä!

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tai laitteeseen ladatuilla luonnon äänillä

Aloita päivä haluamallasi musiikilla CD:ltä

  • CD

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. Yhdelle CD-levylle mahtuu jopa 10 tuntia musiikkia. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

Herää luonnon ääniin, CD-levyn musiikkiin, radioon tai summeriin

Herää aamuun miellyttävästi

Herää aamuun miellyttävästi

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.3

5:stä

4

Arviot

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3916 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3916 Clock Radio

25/06/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Edut

Goedkoop en effectief

Haitat

Simpel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Käyttöpäivä 2019-05-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Käyttöpäivä 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3916 Digitaler Radiowecker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3916 Digitaler Radiowecker

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