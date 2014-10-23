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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-telakointiasema

AJ7045D/12

2.5

| (2) Arviot

Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

Aloita päiväsi toistamalla lempimusiikkia iPodista/iPhonesta Lightning-liitännän kautta. Sisäisten bassorefleksikaiuttimien ansiosta tämä tyylikäs Philips-telakointiasema toistaa basson täyteläisenä ja syvänä.

Näytä kaikki edut

tällä telakointiasemalla

Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • FM, kaksi herätysaikaa

  • 20 W

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin

Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin

Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Herää aamuun miellyttävästi

Herää aamuun miellyttävästi

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

2

Arviot

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Arvioitu tuote: AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Arvioitu tuote: AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

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