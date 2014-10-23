2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ7045D/12
Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen
Aloita päiväsi toistamalla lempimusiikkia iPodista/iPhonesta Lightning-liitännän kautta. Sisäisten bassorefleksikaiuttimien ansiosta tämä tyylikäs Philips-telakointiasema toistaa basson täyteläisenä ja syvänä.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
20 W
Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.
Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.
2.5
5:stä
2
Arviot
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Arvioitu tuote: AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Arvioitu tuote: AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone