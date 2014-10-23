Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin

Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää ne luettelona soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.