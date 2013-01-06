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Tuotanto lopetettu

Langattomat A9-Hi-Fi-kaiuttimet

AW9000/10

3

| (90) Arviot

Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

Philips Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimilla voit suoratoistaa musiikkia langattomasti huippuluokan äänenlaadulla. 6 Hi-Fi-kaiutinelementtiä takaavat voimakkaan äänen ja upean stereotoiston.

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Hulluna ääneen

Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

  • Huippulaadukas stereoääni

  • 100 W, 6 Hi-Fi-kaiutinelementtiä

  • Digitaalinen/analoginen tulo

Monipuoliset digitaaliset ja analogiset tulot

Monipuoliset digitaaliset ja analogiset tulot

Langattoman suoratoiston lisäksi kaiuttimessa on monipuoliset digitaaliset ja analogiset tuloliitännät. Yhdistä televisioon, Blue-ray-soittimeen, pelikonsoliin tai muuhun mediasoittimeen ja nauti autenttisesta äänentoistosta Philips-kaiuttimista

Nopea ja helppo asennus

Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimen asennus sujuu helposti vain viidessä minuutissa. Koska Fidelio-kaiuttimen asentaminen on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi, voit aloittaa sen käyttämisen saman tien. Ja mikä parasta, Fidelio-järjestelmä ohjaa asennusta selkeästi ja miellyttävästi.

Laaja stereoääni suunnatulla kaiuttimella

Laaja stereoääni suunnatulla kaiuttimella

Kaiuttimissa on tarkoin suunnatut ammattilaistason Hi-Fi-kaiutinelementit, jotka tuottavat erittäin laajan ja vangitsevan äänikentän. Kaiutinelementtien sijoittelu takaa ylivoimaisen ja dynaamisen äänenlaadun koko huoneessa. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta kaiuttimet sulautuvat huomaamattomasti sisustukseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.0

5:stä

90

Arviot

06/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Sounds great

Fills A big room, sounds as good any I have heard.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Klassiker mit gutem Klang*

Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)

Edut

Kann sehr gut klingen

Haitat

Bekannte App Defizite

Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

04/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super klang,

Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

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