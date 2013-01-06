2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AW9000/10
Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.
Philips Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimilla voit suoratoistaa musiikkia langattomasti huippuluokan äänenlaadulla. 6 Hi-Fi-kaiutinelementtiä takaavat voimakkaan äänen ja upean stereotoiston.
Huippulaadukas stereoääni
100 W, 6 Hi-Fi-kaiutinelementtiä
Digitaalinen/analoginen tulo
Langattoman suoratoiston lisäksi kaiuttimessa on monipuoliset digitaaliset ja analogiset tuloliitännät. Yhdistä televisioon, Blue-ray-soittimeen, pelikonsoliin tai muuhun mediasoittimeen ja nauti autenttisesta äänentoistosta Philips-kaiuttimista
Fidelio Wireless Hi-Fi -kaiuttimen asennus sujuu helposti vain viidessä minuutissa. Koska Fidelio-kaiuttimen asentaminen on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi, voit aloittaa sen käyttämisen saman tien. Ja mikä parasta, Fidelio-järjestelmä ohjaa asennusta selkeästi ja miellyttävästi.
Kaiuttimissa on tarkoin suunnatut ammattilaistason Hi-Fi-kaiutinelementit, jotka tuottavat erittäin laajan ja vangitsevan äänikentän. Kaiutinelementtien sijoittelu takaa ylivoimaisen ja dynaamisen äänenlaadun koko huoneessa. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta kaiuttimet sulautuvat huomaamattomasti sisustukseen.
3.0
5:stä
90
Arviot
Harleyplace
06/01/2013
United Kingdom
Sounds great
Fills A big room, sounds as good any I have heard.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Edut
Kann sehr gut klingen
Haitat
Bekannte App Defizite
Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa