Met de nieuwste app, de Airstudio+ ging de installatie goed. Er waren vele slechte ervaringen met de software te lezen op internet, dus we hielden ons hart vast. Geen probleem dus, ook niet in het dagelijks gebruik van de software. Deze speakers klinken buitengewoon goed. Hoog, midden en laag zijn goed verdeeld en geen van deze drie overheerst. Het stereobeeld is mooi in balans. Er zijn geen frequenties te horen die op de oren drukken en langdurig luisteren is geen probleem. De detailweergave, zoals bijgeluiden van bijvoorbeeld gitaren of violen is uitstekend. De basweergave is indrukwekkend voor een set zonder externe subwoofer, en zonder dat de bas zompig klinkt. We vonden deze set mooier klinken dan de duurdere DS9800W. We ontdekten dat de set niet geschikt is om bijvoorbeeld Youtube te laten horen, helaas. Om Youtube te beluisteren over de AW9000 moet een kabeltje worden aangesloten vanaf computer of tablet naar de AW9000. Op zich geen probleem maar draadloos alle audio vanaf de computer en tablet streamen zou mooier zijn. Vanwege de geweldige klank van de AW9000 nemen we dit graag voor lief.