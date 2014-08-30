2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
CD, MP3-CD, USB, FM
Nauha
2 W
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
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Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
volker12321
30/08/2014
Deutschland
Toller kleiner Allrounder
Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ328 CD-Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ328 CD-Soundmachine
doudou31820
01/06/2014
France
très bon produit
Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ328 Lecteur de CD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ328 Lecteur de CD