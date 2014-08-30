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Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ328/12

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

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Nauti musiikista kaikkialla

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Nauha

  • 2 W

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

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CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

30/08/2014

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Allrounder

Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ328 CD-Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ328 CD-Soundmachine

01/06/2014

France

France

très bon produit

Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ328 Lecteur de CD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ328 Lecteur de CD

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