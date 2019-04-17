2 vuoden takuu
ThermoProtect-tekniikka
Keratiinia sisältävät levyt
10 lämpötila-asetusta
ThermoProtect-tekniikka jakaa lämmön tasaisesti levyille, mikä estää ylikuumenemisen ja suojaa hiuksiasi.
Muotoilu sujuu nopeasti ja helposti keratiinia sisältävillä keraamisilla levyillä, jotka liukuvat pehmeästi hiusten läpi.
Varmista pitkäkestoiset tulokset ja minimoi hiusten vahingoittumisriski valitsemalla lämpötilaksi 160–230 °C.
4.7
5:stä
51
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Linag
17/04/2019
Sverige
Wow
Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.
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Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
FeliciaCharlotte
16/04/2019
Sverige
Fullpott!
En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!
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Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Desireediana
15/04/2019
Sverige
Denna produkt har allt
Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.
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Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång