2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB Direct ja MP3 Link. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteydellä.
Bluetooth
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
3.9
5:stä
14
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne
Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne
lede
12/07/2013
France
Vahvistettu ostaja
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne