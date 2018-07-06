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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTM2056/12

3.9

| (14) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB Direct ja MP3 Link. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • Bluetooth

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

14

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne

12/07/2013

France

France

Vahvistettu ostaja

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM2056 Microchaîne

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