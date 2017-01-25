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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTM5120B/12

3.5

| (2) Arviot

Rentoudu hyvän musiikin parissa

Philipsin mikromusiikkijärjestelmä tukee Bluetooth®-suoratoistoa, usean laitteen yhdistämistä sekä MP3-toistoa USB Direct -liitännän kautta. Äänituloliitännän ansiosta liität musiikkijärjestelmään myös muita lähdelaitteita. Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet parantavat kotiviihde-elämystä entisestään.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • ja MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla

Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla

Langaton Bluetooth®-äänenlähetys on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.

Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana

Kaiutinelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.5

5:stä

2

Arviot

5
2
1

25/01/2017

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Ein brauchbares Gerät

Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM5120B Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTM5120B Mini Stereoanlage

06/09/2016

France

France

beau design

beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?

Arvioitu tuote: BTM5120B Microchaîne

Arvioitu tuote: BTM5120B Microchaîne

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