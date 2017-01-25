2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BTM5120B/12
Rentoudu hyvän musiikin parissa
Philipsin mikromusiikkijärjestelmä tukee Bluetooth®-suoratoistoa, usean laitteen yhdistämistä sekä MP3-toistoa USB Direct -liitännän kautta. Äänituloliitännän ansiosta liität musiikkijärjestelmään myös muita lähdelaitteita. Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet parantavat kotiviihde-elämystä entisestään.
100 W
Bluetooth®
ja MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Langaton Bluetooth®-äänenlähetys on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.
Kaiutinelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.
Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.
3.5
5:stä
2
Arviot
Plattein
25/01/2017
Österreich
Vahvistettu ostaja
Ein brauchbares Gerät
Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM5120B Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTM5120B Mini Stereoanlage
Fanch56780
06/09/2016
France
beau design
beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?
Arvioitu tuote: BTM5120B Microchaîne
Arvioitu tuote: BTM5120B Microchaîne