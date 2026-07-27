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  • Teleskooppivarsi Performer Ultimate -imuriin
  • Teleskooppivarsi Performer Ultimate -imuriin

Teleskooppiputki

CP0288/01

Teleskooppivarsi Performer Ultimate -imuriin
Alkuperäinen alumiininen teleskooppiputki Performer Ultimate -sarjan tuotteille (sopii malleihin, joissa on TriActive LED -suutin)
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Teleskooppivarsi Performer Ultimate -imuriin

  • Alkuperäinen osa

  • Performer Ultimate

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