Helppo juoda ilman roiskeita.

Pehmeät Philips Avent -nokat on tarkoitettu herkille ikenille. Nokat ovat ihanteellinen valinta rinta- tai pulloruokinnasta mukiin siirryttäessä. Niissä on patenttia odottava vuotamaton venttiili, jonka avulla läikkymistä estävän nokkamukin vaihto on helppoa.