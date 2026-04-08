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Maitosäiliö
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CP9008
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Espressokeittimien maitokannu. Läpinäkyvän materiaalin ansiosta maidon määrää on helppo säädellä. Tilaa lisäkannu täältä. Kun toinen on pestävänä, voit käyttää toista.
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