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Maitosäiliö

CP9008

Maitosäiliö

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Oppaat

Espressokeittimien maitokannu. Läpinäkyvän materiaalin ansiosta maidon määrää on helppo säädellä. Tilaa lisäkannu täältä. Kun toinen on pestävänä, voit käyttää toista.

  • PDF tiedosto
  • 8 April 2026

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