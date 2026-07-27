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  • kiinnittää lisäosat imurin pidikkeeseen
  • kiinnittää lisäosat imurin pidikkeeseen

Tuotanto lopetettu

PerformerProLisävarusteet ja pidike

CP9278

kiinnittää lisäosat imurin pidikkeeseen
Haluatko pienten suutinten kaltaisten imurivarusteiden olevan aina käsillä, kun imuroit? Tämä kätevä varustepidike pitää kaikki pienet varusteesi yhdessä. Sen voi helposti kiinnittää imurin letkuun.
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