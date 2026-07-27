Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
PerformerPro Lisävarusteet ja pidike
Tuotanto lopetettu
CP9278
Mistä löydän mallinumeron?
FC9729/09R1
FC9920/69R1
FC9929/09R1
FC8727/09R1
Syvänmusta
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot
Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen
Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista. Mitä tämä tarkoittaa?