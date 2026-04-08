Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
PerformerPro Lisävarusteet ja pidike
Tuotanto lopetettu
Tuki
CP9278
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Haluatko pienten suutinten kaltaisten imurivarusteiden olevan aina käsillä, kun imuroit? Tämä kätevä varustepidike pitää kaikki pienet varusteesi yhdessä. Sen voi helposti kiinnittää imurin letkuun.
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme