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PerformerPro Lisävarusteet ja pidike

Tuotanto lopetettu

Tuki

PerformerProLisävarusteet ja pidike

CP9278

PerformerPro Lisävarusteet ja pidike

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Haluatko pienten suutinten kaltaisten imurivarusteiden olevan aina käsillä, kun imuroit? Tämä kätevä varustepidike pitää kaikki pienet varusteesi yhdessä. Sen voi helposti kiinnittää imurin letkuun.

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  • 8 April 2026

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