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PowerPro Ultimate TriActive+-suutin
Tuotanto lopetettu
CP9701
Mistä löydän mallinumeron?
FC8727/09R1
Syvänmusta
Smartlock
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.
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