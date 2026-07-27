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  • Monikäyttösuutin matoille ja koville lattiapinnoille
  • Monikäyttösuutin matoille ja koville lattiapinnoille

Tuotanto lopetettu

PowerPro UltimateTriActive+-suutin

CP9701

Monikäyttösuutin matoille ja koville lattiapinnoille
Suutin tekee 3 siivoustoimintoa kerralla: 1) Erikoismuotoiltu pohjalevy poistaa syvälle painuneen pölyn hellävaraisesti. 2) Etuosan suuri imuaukko imee suuret roskat. 3) Kaksipuoliset harjat lakaisevat pölyn ja roskat huonekalujen ja seinien vierustoilta.
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Monikäyttösuutin matoille ja koville lattiapinnoille

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