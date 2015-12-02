2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCB2070/10
Kotiisi sopiva ääni
Telakoi ja kuuntele iPodia/iPhonea/iPadia tai avaa kristallinkirkkaasti soiva DAB+-radio. Tämä Philips DCB2070/10 -mikroäänijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
DAB+
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
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3.3
5:stä
17
Arviot
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
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Arvioitu tuote: DCB2070 Micro music system
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Arvioitu tuote: DCB2070 Micro music system
Lazarus07
13/12/2011
United Kingdom
Fantastic little unit, very pleased
Ticked all the boxes for me, DAB+ radio, CD player and iPod dock. Sonically very good for its size. This unit is for use in the kitchen and has the advantage of mounting to the wall so great for keeping out the way of spillages! After looking at other manufacturers I couldn't find anything to rival this product within the £150.00 price range. In summary a punchy little unit with all the features you need for a product of this type. Highly reccomended!
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Arvioitu tuote: DCB2070 Micro music system
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Arvioitu tuote: DCB2070 Micro music system
tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
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Arvioitu tuote: DCB2070 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB2070 Mini Stereoanlage