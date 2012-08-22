2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Telakoi iPod/iPhone/iPad ja nauti musiikista tai kuuntele häiriötöntä DAB+ -radiota. wOOx-tekniikka luo upeamman elämyksen syvemmällä bassolla ja kätevät seinäkiinnitysmahdollisuudet lisäävät tyyliä kotiisi.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
DAB+
40 W
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
Tämän Philips-kaiuttimen kokonaislähtöteho on 40 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
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3.9
5:stä
13
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB3070 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB3070 Micro music system
Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB3070 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB3070 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCB3070 Micro music system