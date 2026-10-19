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Tuotanto lopetettu

Cube-mikromusiikkijärjestelmä

DCM105/12

Hulluna ääneen

Telakoi iPod-soittimesi. Kuuntele musiikkia vain yhtä ohjainta käyttäen. Korkeatasoinen ääni ja tyylikäs muotoilu. Istu alas ja vietä rento päivä musiikin parissa.

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Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

  • iPod-telakka

Kompakti laite sopii kaikkialle

Kompakti laite sopii kaikkialle ja kaikkiin elämäntyyleihin. Kompakti laite sopii mihin tahansa muotoilunsa ja kokonsa ansiosta.

iPod-musiikkitoisto ja -lataus

iPod-musiikkitoisto ja -lataus

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

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