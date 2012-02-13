2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCM1130/12
Rentoudu hyvän musiikin parissa
Lataa ja rikasta äänentoistoa yhdellä kertaa - telakoi iPod/iPhone latautumaan Philipsin mikrojärjestelmään. Dynaaminen bassotehostus hurmaa aistisi ja tyylikäs kompakti muotoilu tuo tyyliä huoneeseen sekä hivelee silmää.
30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit rentoutua sohvallasi.
Philips-musiikkijärjestelmän kokonaislähtöteho on 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
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