2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCM2020/12
Rentoudu loistavan musiikin parissa
Lataa iPod/iPhone/iPad toiston aikana. Tähän DCM2020/12-mikroäänijärjestelmään voi liittää myös muita kannettavia musiikkisoittimia USB Direct- tai MP3 Link -liitännän kautta. Tehosta musiikkia bassorefleksikaiuttimien voimalla.
30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
3.7
5:stä
14
Arviot
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2020 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2020 Sistema musicale micro
Rita1
04/12/2013
België
Een aangenaam toestel
Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem