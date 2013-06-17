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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM2020/12

3.7

| (14) Arviot

Rentoudu loistavan musiikin parissa

Lataa iPod/iPhone/iPad toiston aikana. Tähän DCM2020/12-mikroäänijärjestelmään voi liittää myös muita kannettavia musiikkisoittimia USB Direct- tai MP3 Link -liitännän kautta. Tehosta musiikkia bassorefleksikaiuttimien voimalla.

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Hulluna ääneen

Rentoudu loistavan musiikin parissa

  • 30-nastainen liitäntä

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

14

Arviot

2

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2020 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2020 Sistema musicale micro

04/12/2013

België

België

Een aangenaam toestel

Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2020 Micromuzieksysteem

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