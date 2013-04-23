2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva ääni
Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Philips-mikrojärjestelmässä on telakka iPodille/iPhonelle ja USB Direct -liitäntä kannettaville laitteille. Laite näyttää hyvältä niin seinään kiinnitettynä kuin pöydälläkin.
iPod/iPhone-telakka
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
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2.7
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
almo62
23/04/2013
France
Vahvistettu ostaja
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne
jeanfacla
23/04/2013
France
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne
JPR1
07/12/2015
United Kingdom
Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.
In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2055 Micro music system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2055 Micro music system