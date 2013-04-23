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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM2055/12

2.7

| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva ääni

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Philips-mikrojärjestelmässä on telakka iPodille/iPhonelle ja USB Direct -liitäntä kannettaville laitteille. Laite näyttää hyvältä niin seinään kiinnitettynä kuin pöydälläkin.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • iPod/iPhone-telakka

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.7

5:stä

6

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

5

23/04/2013

France

France

Vahvistettu ostaja

BON RAPPORT QUALITE PRIX

Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne

23/04/2013

France

France

BON RAPPORT QUALITE PRIX

Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2055 Microchaîne

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.

In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2055 Micro music system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2055 Micro music system

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