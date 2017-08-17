2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DCM2060/12
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä
Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Philips DCM2060/12 -mikrojärjestelmässä on telakka iPodille/iPhonelle/iPadille ja USB Direct -liitäntä kannettaville laitteille. Laite näyttää hyvältä niin seinään kiinnitettynä kuin pöydälläkin.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
4.0
5:stä
20
Arviot
Mimi73000
17/08/2017
France
Vahvistettu ostaja
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne
Patrick58
17/08/2017
France
Vahvistettu ostaja
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne
Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2060 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM2060 Sistema musicale micro