TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta

Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM2060/12

4

| (20) Arviot

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Philips DCM2060/12 -mikrojärjestelmässä on telakka iPodille/iPhonelle/iPadille ja USB Direct -liitäntä kannettaville laitteille. Laite näyttää hyvältä niin seinään kiinnitettynä kuin pöydälläkin.

Näytä kaikki edut

Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

  • Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

20

Arviot

3

17/08/2017

France

France

Vahvistettu ostaja

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne

17/08/2017

France

France

Vahvistettu ostaja

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2060 Microchaîne

30/01/2015

Italia

Italia

Ottimo

Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2060 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM2060 Sistema musicale micro

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.